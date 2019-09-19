اسماء السيد - هاملتون: توجه الإعصار هومبرتو الخميس إلى شمال المحيط الأطلسي بعدما اجتاح جزر برمودا حيث أقتلع أسطح منازل وحرم 28 ألف شخص من التيار الكهربائي، بحسب هيئة الأرصاد الجوية ووسائل إعلام محلية.
وقال مسؤولون في الأرخبيل البريطاني الصغير إنّ الإعصار لم يتسبّب بسقوط إصابات بشرية، لكنّ السكان اضطروا للبقاء في منازلهم بسبب خطوط الكهرباء التي تقطّعت والأشجار التي اقتلعت.
وحين ضرب هومبرتو الأرخبيل كان إعصاراً من الفئة 3 على سلّم تصاعدي من 5 فئات، وقد رافقته رياح قوية وأمطار غزيرة.
ونقلت صحيفة "رويال غازيت" اليومية عن وين كاينز وزير الأمن القومي في برمودا قوله "لقد تغلبنا على ليلة صعبة حقّاً".
من جهتها قالت شركة بيلكو للكهرباء في برمودا إن التيار انقطع عن أكثر من 28 ألف مشترك بسبب الإعصار.
كانت هذه تفاصيل خبر "هومبرتو" يحرم الآلاف في برمودا من الكهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.