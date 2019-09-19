بينهم 112 أجنبيا.. تسجيل 311 قضية ابتزاز عبر الأنترنت في المغرب- فيديو

قال والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، اليوم الخميس، إن العمليات الأمنية، التي باشرتها مختلف المصالح الأمنية، منذ بداية العان وحتى 15 شتنبر الجاري، أسفرت عن توقيف أزيد من 420 ألف شخص.

وقال المسؤول الأمني، خلال ندوة صحفية خصصت للتعريف بالمجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل مكافحة الجريمة، بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، إن من بين هؤلاء الموقوفين 331 ألف و252 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس، و89 ألف شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل جنايات وجنح مختلفة.

وسجل الدخيسي، ارتفاعا كبيرا، بمعدل 40 بالمائة، في عدد قضايا المخدرات التي نجحت مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في إجهاضها، مشيرا إلى أنه تم أيضا تسجيل ارتفاع مماثل في عدد الأشخاص الموقوفين بنسبة 50 بالمائة، إذ تم توقيف 94 ألفا و10 أشخاص من بينهم 308 أجنبي.

ولاحظ، المسؤول الأمني، تسجيل ارتفاع كبير في عدد الأقراص المهلوسة التي تم ضبطها خلال الفترة الأولى من السنة الجارية، إذ تزايدت بأكثر من 554 ألف و390 قرص محجوز إضافي، أي بمعدل 91 بالمائة.

Advertisements

المعطيات تشير أيضا إلى معالجة 4042 قضية تتعلق بالهجرة غير المشروعة، مكنت من تفكيك 36 شبكة إجرامية وتوقيف 301 منظما لعمليات الهجرة السرية، وحجز 2026 وثيقة هوية أو سندات سفر مزورة.

كما تم تسجيل 311 قضية تتعلق بالابتزاز عبر الأنترنت خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 321 قضية خلال الفترة المماثلة من السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضايا 219 شخصا، أما الضحايا فقد ناهز عددهم 316 ضحية من بينهم 112 من جنسيات أجنبية.