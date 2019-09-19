بعد تتويجها بلقب تحدي القراءة على الصعيد الوطني..ابنة تطوان تتنافس من جديد مع 16 تلميذا عربيا

بعد تتويجها على الصعيد الوطني بلقب تحدي القراءة العربي، تتنافس التلميذة فاطمة الزهراء أخيار، ابنة مدينة تطوان من جديد على لقب نفس المسابقة مع 16 تلميذا وتلميذة من مختلف دول العربية، حيث سيتم عرض المسابقة لأول مرة على شكل برنامج تلفزيوني ستبثه قناة “MBC1” نهاية شهر شتنبر الجاري.

وكشفت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المنظمة للمسابقة، أن المترشحون سيخوضون على مدار 8 أسابيع، منافسات وتحديات معرفية وشخصية، تسلط الضوء على قدراتهم وتقدمهم “نجوما ونماذج شبابية ملهمة في الوطن العربي، وتختبر حجم الاستفادة من قراءاتهم على مدار العام، وكيفية تطويع تجربتهم القرائية واستغلالها في تجربتهم الحياتية وتطوير قدرتهم على التحليل والتفكير.

وقررت المؤسسة ذاتها تحويل التصفيات النهائية الخاصة باختيار بطل تحدي القراءة العربي، في دورته الرابعة، إلى برنامج تلفزيوني “تشويقي وتثقيفي في الوقت نفسه، بصيغة شبيهة بتلفزيون الواقع في تجربة هي الأولى من نوعها، يبث على مدى ثماني حلقات، بمعدل حلقة أسبوعيا؛ بحيث يتسنى للجمهور متابعة أداء التلاميذ الـ16، المتوجين أوائل تحدي القراءة العربي على مستوى أوطانهم”.

ويهدف برنامج تحدي القراءة العربي التلفزيوني إلى تسليط الضوء على نماذج شبابية عربية ملهمة لديها شغف بالقراءة وبناء وعي معرفي تستحق الاحتفاء بها في بلدانها وبين أبناء جيلها، وإبراز قصص النجاح والإصرار عند أوائل تحدي القراءة العربي على مستوى الوطن العربي الذين استطاعوا التفوق على ملايين الطلبة، من خلال تنوع وعمق القراءة، ويذكر بأن قيمة جائزة بطل التحدي على مستوى العالم العربي تبلغ نصف مليون درهم إماراتي من أصل 11 مليون درهم القيمة الكلية لجوائز تحدي القراءة العربي.