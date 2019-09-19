التلفزيون السوري: أنباء عن تدمير طائرة مسيرة فوق عقربا بريف دمشق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال التلفزيون السوري الخميس، إنه تم تدمير طائرة مسيرة فوق عقربا بريف دمشق. وتعلن الدفاعات السورية بين الحين والاخر إسقاط صواريخ معادية في ريف دمشق جنوبي البلاد. ولم ترد وكالة الانباء الرسمية السورية مزيدا من التفاصيل حول الهجوم الجديد.

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