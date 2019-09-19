السعودية تطلق الأحد تمرين "الموج الأحمر - 2" بمشاركة عربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تطلق وزارة الدفاع السعودية، الأحد المقبل، مناورات التمرين البحري المختلط "الموج الأحمر - 2"، بمشاركة عدة دول عربية.

وتشارك في المناورات البحرية قوات من الدول المطلة على البحر الأحمر وهي الأردن ومصر والسودان ودول أخرى.

وتنطلق المناورات بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية وحرس الحدود السعودي، وذلك في منطقة عمليات الأسطول الغربي في البحر الأحمر.

ويعد هذا التمرين من التمارين المهمة والقوية التي تنفذها القوات البحرية الملكية السعودية بمشاركة الدول المطلة على البحر الأحمر، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول وتأمين المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين القوات المشاركة.

ويشتمل التمرين على عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق، ويتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من الجاهزية القتالية لقواتنا البحرية.