طعن بنتائج انتخابات رئاسة تونس يؤجل موعد الجولة الثانية

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدم المرشح الرئاسي حاتم بولبيار، الخميس، طعنا في نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أقيمت الأحد الماضي.
الطعن الذي قدمه بولبيار، الذي حصل على 0.1% من أصوات الناخبين، سيؤجل موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي كانت منتظرة في 29 سبتمبر/أيلول 2019، بسبب إجراءات النظر في الطعن وإصدار القرار القضائي.
وقال فاروق بوعسكر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن تقديم طعون في نتائج الانتخابات سيجعل موعد الدور الثاني إما يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول وإما 13 من الشهر نفسه.
وتابع أن الهيئة ستعلن عن الموعد المحدد للدور الثاني في الأيام المقبلة، مؤكدا أن موعد الانتخابات التشريعية سيكون يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وحصل المرشح المستقل قيس سعيد على المركز الأول في الانتخابات الرئاسية التونسية بحصوله على 18% من أصوات الناخبين، يليه رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بـ15%، ليكون الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين.
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