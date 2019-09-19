تحطم مقاتلة إف-16 بلجيكية في فرنسا ونجاة طياريها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحطّمت مقاتلة إف-16 بلجيكية في غرب فرنسا، الخميس، لكنّ طيّاريها تمكّنا من القفز منها والنجاة بنفسيهما.

وقالت السلطات المحلية في منطقة موربيهان في شمال غرب فرنسا في بيان إن "الطيار ومساعده تمكنا من القفز (من الطائرة) قبل تحطمها. لقد تم العثور عليهما وهما على قيد الحياة".

وتمكنت فرق الإنقاذ التي هرعت إلى المنطقة من إسعاف الطيار الأول بسرعة، ثم توجهت إلى الطيار الثاني فوجدته متدلياً من مظلته التي علقت بسلك كهرباء.

وظل الطيار معلقا بالسلك نحو ساعتين إلى أن تولت طواقم الإطفاء إنزاله بمساعدة متخصصين بالشبكة الكهربائية.

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وبحسب السلطات، فإن "الطيار ومساعده في حالة طوارئ نسبية. إنّهما على قيد الحياة وجريحان".

ولم يتضح في الحال سبب الحادث.

وكان العسكريان في رحلة تدريب عندما تحطمت طائرتهما بين لاندول وبلوفينر، في مكان يسمى غيرنيك.