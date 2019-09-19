محطات في حياة زين العابدين بن علي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واقع متقلب وأحداث مفصلية شكلت معادلة تروي فصولا متشابكة في علاقة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي بالسلطة منذ شبابه، فهو ذلك الرجل الذي تقاطعت عنده مزاجات العصر الحديث لتونس، بحقباتها المتسارعة وأحداثها المتواترة، بأفراحها ومآتمها.

زين العابدين بن علي، الرئيس التونسي، الذي أعلن محاميه منير بن صالحه، الخميس، وفاته يعد أشهر رؤساء تونس، ربما لتزامن نهاية حكمه بعواصف اجتاحت العالم العربي، أو ربما لأن الاحتجاجات التي أطاحت به أعادت تشكيل الوعي المجتمعي والسياسي، وقدمت رؤى مختلفة.

لكن الثابت هو أن الاعتبارية الذاتية والسياسية لـ"بن علي" ستظل متماهية مع محطات كثيرة من تاريخ تونس، بغض النظر عن الانطباعات الشخصية حول فترة حكمه أو ظروف تخليه عن السلطة، أو ما بينهما.