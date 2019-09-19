محمد بن زايد: الإمارات ترفض أي محاولة للعبث بأمن السعودية

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رفض دولة الإمارات والعالم أي محاولة للعبث بأمن واستقرار السعودية، معتبرا أن أي تهديد لها هو تهديد للأمن والسلم العالمي.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس في قصر الشاطئ، مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، حيث بحثا علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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كما ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الأمريكي تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على أمن واستقرار شعوبها، خاصة فيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في الخليج العربي والتداعيات الناتجة عن الهجمات العدوانية الأخيرة على مواقع شركة أرامكو في السعودية.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات ودول العالم تدعم المملكة العربية السعودية وتقف بجانبها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها، وترفض أي محاولة للعبث بأمنها واستقرارها أو النيل منها، وتعتبر أن أي تهديد لها هو تهديد للأمن والسلم العالمي.

وشدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على موقف الإمارات الثابت في العمل من أجل الأمن والسلام والاستقرار في الخليج العربي والشرق الأوسط بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

وأكد الجانبان في ختام اللقاء، أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين والعمل على ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة إضافة إلى تكثيف الجهود والمساعي للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها بما يضمن مصالح شعوبها وأمن دولها.