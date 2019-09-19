الان تتابع سفير المملكة بالأمم المتحدة: هجوم أرامكو يستهدف حرية التجارة والملاحة في المنطقة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سفير المملكة لدى الأمم المتحدة، إن كل القوى الكبرى أدانت الاعتداء على أرامكو والمرحلة التالية هي إدانة من يقف خلف الاعتداء.
وأضاف أن الهجمات على أرامكو لا تستهدف السعودية فقط بل الاقتصاد العالمي وحرية التجارة والملاحة في المنطقة.
وتابع: “الرياض بذلت جهودًا كبيرة لضمان عدم تأثر حجم إنتاجها وصادراتها إلى الخارج بالهجمات على أرامكو”.
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