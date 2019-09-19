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الخميس 19 سبتمبر 2019
معملي أرامكو
كتب
الخليج 365
أبلغت المملكة العربية السعودية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتعرض معملين بشركة أرامكو في خريص وبقيق بالمنطقة الشرقية، لهجوم إرهابي منظم السبت الماضي بأسلحة إيرانية، متوعدة بالرد على الهجوم وفقاً للقانون الدولي.
جاء ذلك في رسالتين سلمتهما البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وللرئيس الدوري لمجلس الأمن -المندوب الروسي الدائم فاسيلي نبنزيا، وأعضاء مجلس الأمن.
وأوضحت السعودية في الرسالة أن "كل المؤشرات تدل على أن الأسلحة المستخدمة بهجوم أرامكو إيرانية الصنع".
وتضمنت الرسالتان شرحاً لموقف السعودية من الهجوم على منشآتها النفطية والاقتصاد العالمي برمته، مؤكدة في رسالتها لمجلس الأمن أنها ستتخذ إجراءات للرد على هجوم أرامكو وفقا للقانون الدولي.
ودعت السعودية في الرسالتين الأمم المتحدة والخبراء الدوليين للمشاركة بالتحقيق في الهجوم على معملي أرامكو.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية لمجلس الأمن الدولي: سنرد على هجوم أرامكو وفقاً للقانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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