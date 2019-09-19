المتحدث باسم جيش تحرير السودان لـ"اليمن العربي": هذه مطالبنا من حكومة حمدوك

الخميس 19 سبتمبر 2019

محمد عبد الرحمن الناير المتحدث باسم جيش تحرير السودان

كتب الخليج 365

قال محمد عبد الرحمن الناير، المتحدث باسم جيش تحرير السودان جبهة عبد الواحد محمد النور، أنه يجب على حكومة حمدوك تنفيذ كافة القرارات الدولية بحق حكومة البشير لا سيما مذكرة المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين لديها، حظر حزب المؤتمر الوطنى وكل واجهاته وتصفية مؤسساته ومصادرة أصوله.. وأكد الناير لـ"الخليج 365"، أن الحركة تطالب أيضًا بحل المليشيات الحكومية علي شاكلة الدعم السريع والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والأمن الشعبي والكتائب الجهادية، و إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات والمنتهكة لحقوق الإنسان لا سيما قانون النظام العام. .

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وطالب المتحدث باسم جيش تحرير السودان جبهة عبد الواحد محمد النور، بالسماح للمنظمات الدولية التى طردها البشير بالعودة للسودان وتقديم خدماتها للنازحين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وكافة المتضررين في السودان.

واستكمل الناير، مطالبات حركته لحكومة حمدوك بتعويض النازحين واللاجئين فردياً وجماعياً وتهيئة البيئة المناسبة لعودتهم وطرد المستوطنين الذين جلبهم البشير من دول الجوار ومنحهم أراضي وحواكير الشعوب الأصلية، و الشروع الفوري في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لا سيما القوات المسلحة والشرطة والأمن والقضاء والخدمة المدنية. ، إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وأسري الحرب وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الذين إنحازوا للثورة وهم يحاكمون الآن أمام محاكم عسكرية ، وكشف مصير المفقودين من الثوار كما دعى الناير، إلى تصفية كافة مؤسسات الدولة وتطهيرها من منسوبي المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، والموافقة علي تشكيل لجنة دولية للتحقيق حول جريمة فض الإعتصام بالقيادة العامة.

الجدير بالذكر، أن جيش تحرير السودان جبهة عبد الواحد محمد النور، هي إحدى الحركات الرئيسية التي لم تنخرط بعد في المفاوضات بين الحرية والتغيير والحركات المسلحة، ومعها الحرجة الشعبية جبهة عبد العزيز الحلو، ولا تزال لدى الحركتين بعض التحفظات للدخول في المفاوضات.