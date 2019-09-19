المتحدث السابق للعدل والمساواة يكشف لـ"اليمن العربي" حقيقة الضباط السودانيين المحالين

خليل آدم سليمان المتحدث السابق باسم حركة العدل والمساواة

قال خليل آدم سليمان، المتحدث السابق باسم حركة العدل والمساواة، أن الضباط السودانيين المحالين للمعاش في آخر كشف، والذي ثارت بسببهم أزمة على وسائل التواصل الإجتماعي ضد المجلس السيادي هم كانوا يتبعون المؤتمر الوطني والنظام السابق...



وأكد سليمان، أن كل الضباط السودانيين المحالين سمعتهم داخل القوات المسلحة معروفة وواضحة لا تحتاج ألي عناء لمعرفتها، مبينًا أنه يعرف عدد منهم وعمل معهم في وقت من الأوقات وهم الاسوأ علي الإطلاق.. ا.. وأضاف المتحدث السابق باسم حركة العدل والمساواة، أنه ينتمي لمجموعات وقروبات تحوي آلاف الضباط من اقدم الدفع في الجيش إلي احدثها لم اجد احد اثنى علي ايّ من الذين لم يعرفهم من هؤلاء الضباط او عمل معهم ضمن الضباط السودانيين المحالين .. وأوضح سليمان، أن هناك من يتباكي ايضاً بأنه يتم تصفية القوات المسلحة لصالح الدعم السريع،مبينًا أنه على العكس يؤيد تصفية الضباط المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أو لحزب المؤتمر الوطني وتطهير المؤسسة العسكرية منهم. .. وأردف سليمان، أنه على وسائل التواصل الإجتماعي من يقوم بالنشر من حيث النشر هم جنود يخدمون الدولة العميقة التي هي في الاصل تسيطر علي السودانيين بشكل كامل وتوجه كل افعالهم لصالحها وصالح سدنتها.

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