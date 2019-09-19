شكرا لقرائتكم خبر عن «حق النقض» يوقف مشروع لوقف إطلاق النار في إدلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة) استخدمت روسيا والصين اليوم (الخميس) حقّ النقض لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن تقدّمت به ألمانيا والكويت وبلجيكا ووافقت عليه 12 دولة لفرض «وقف فوري لإطلاق النار» في محافظة إدلب في شمال غرب سورية. وهو الفيتو الـ13 الذي تلجأ اليه روسيا لمنع صدور قرار بشأن سورية منذ اندلعت الحرب في هذا البلد في 2011. وفي حين صوتت 12 دولة لمصلحة القرار امتنعت غينيا الاستوائية عن التصويت.

استخدمت روسيا والصين اليوم (الخميس) حقّ النقض لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن تقدّمت به ألمانيا والكويت وبلجيكا ووافقت عليه 12 دولة لفرض «وقف فوري لإطلاق النار» في محافظة إدلب في شمال غرب سورية. وهو الفيتو الـ13 الذي تلجأ اليه روسيا لمنع صدور قرار بشأن سورية منذ اندلعت الحرب في هذا البلد في 2011. وفي حين صوتت 12 دولة لمصلحة القرار امتنعت غينيا الاستوائية عن التصويت.

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