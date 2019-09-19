السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحاجة إلى «رد موحد» على الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية السعودية مطلع الأسبوع الحالي. وجاء في بيان للبيت الأبيض نقلت عنه وكالة بلومبيرج للأنباء أن ترمب وجونسون بحثا كذلك «المخاوف الأمنية المشتركة ولا سيما سلوك إيران المزعزع للاستقرار».



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كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا وبريطانيا تبحثان ردا موحدا على هجوم أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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