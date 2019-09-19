السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة دعا رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ويليام هيج إلى توحد الحكومات الغربية لمواجهة إيران، وقال في مقال نشرته تيليجراف: إن ذلك سيكون بمثابة عقوبة قاسية على إيران.



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كانت هذه تفاصيل خبر هيج يدعو الغرب لمواجهة طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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