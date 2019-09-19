على رأسهم «راني وزانتاك» .. الصحة تحذر من «21 دواء»

الموجز

أطلقت وزارة الصحة والسكان أمس تحذيراً من تناول 21 دواءً يحتوي على المادة الخام الفعالة "الرانتيدين" بشكل "احترازي"؛ لحين التأكد من عدم وجود شائبة بالمادة الخام.

من بينها: زانتاك - فوار راني - رانيتيدين - رانيتاك- إبيرانت - رانتيدول - أسيلوك - فارو رانتدين - هيستاك- أسيلايت - نو إيروسيف - مجدين - رانيتاريجو- الرانتاز - أوسموران - رانتيبلوك- رابيدال - إبيران- رايتيكيور- جاستبروكت - بيبتريليف.

وقررت وقف تداول جميع المستحضرات التي تحتوي على المادة الخام الفعالة "الرانتيدين" بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات لجميع الشركات والأسماء التجارية لحين التأكد من عدم وجود شائبة بالمادة الخام، على أن يتم الإفراج عن جميع المستحضرات التي تم وقف تداولها طبقًا لنتيجة التحليل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

كما قررت الوزارة سحب عقار "زانتاك" بكل أشكاله الصيدلية وتركيزاته؛ لحين الانتهاء من الإجراءات التي تؤكد خلو المستحضر من شائبة بها مواد مُسرطنة بمستويات منخفضة.

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وطبقاً هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فإن بعض أدوية "الرانتيدين" تحتوي على نسب قليلة من شوائب نيتروزامين المسرطنة، وعلى رأسها الدواء المعروف باسم "زانتاك".

وطالبت وزارة الصحة المرضى الذين يستخدمون هذه المستحضرات والتي تحمل الاسم العلمي "الرانتيدين" بمراجعة الأطباء لاستخدام البدائل المتاحة لحين ورود منشورات أخرى.