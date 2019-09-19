الحريري وصل الى باريس ويلتقي ماكرون غدا

وصل رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ عصر اليوم الى ​باريس​، في زيارة يلتقي خلالها عند العاشرة من صباح غد بتوقيت باريس، الرئيس الفرنسي ​ايمانويل ماكرون​ في قصر الاليزيه.

كما يجتمع الحريري صباحا مع وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لو مير في ​وزارة الاقتصاد​ الفرنسية، على ان يلتقى بعدها على فطور عمل عددا من مثلي كبريات الشركات الفرنسية المهتمة بالاستثمار في ​لبنان​.

كما يستقبل الحريري في دارته غدا، وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان.