الحريري وصل الى باريس ويلتقي ماكرون غدا

وصل رئيس الحكومة سعد الحريري عصر اليوم الى باريس، في زيارة يلتقي خلالها عند العاشرة من صباح غد بتوقيت باريس، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر الاليزيه.
كما يجتمع الحريري صباحا مع وزير المالية والاقتصاد الفرنسي برونو لو مير في وزارة الاقتصاد الفرنسية، على ان يلتقى بعدها على فطور عمل عددا من مثلي كبريات الشركات الفرنسية المهتمة بالاستثمار في لبنان.
كما يستقبل الحريري في دارته غدا، وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لو دريان.
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