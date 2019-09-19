اعتصام لحملة الحفاظ على مرج بسري في رياض الصلح

نظمت "الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري" إعتصاما في ​ساحة رياض الصلح​ تحت عنوان "صنوبر بسري مش للحطب" بمشاركة أهالي قرى مرج بسري ومواطنين ومجموعة من الناشطين البيئيين و​منظمات المجتمع المدني​.

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