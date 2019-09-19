حسن مراد: تشجيع الزراعة والصناعة يبني دولة ويحولها لبلد منتج

أكد وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "تشجيع ​الزراعة​ و​الصناعة​ يبني دولة ويحولها لبلد منتج"، مشدداً على "ضرورة تشجيع الزراعة على أنواعها وتشجيع الصناعة على أنواعها"، مشيراً إلى ان "اللبناني لديه القدرة ولكن بحاجة لدعم ​الحكومة​ مجتمعة بكل شي لتشجيعه على الزراعة والصناعة".

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