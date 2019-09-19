فادي جريصاتي: سنعمل على دعم بعض البلديات لكي تقوم بالفرز من المصدر

أكد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في حديث تلفزيوني أنه "لدي فوبيا على ​النفايات​ مثل كل الناس ولكن نعمل على الانتهاء من هذه الازمة"، مشيراً إلى "إننا سنعمل على دعم بعض البلديات لكي تقوم بالفرز من المصدر وذلك انطلاقا من مشروع القانون الذي قدمناه"، لافتاً إلى أن "أكياس النيلون لن تكون مجانية الشهر المقبل وسنقوم بحملة لمكافحة رمي النفايات من السيارات ونطالب بدعم ​وزارة الداخلية​".

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