أوضح أمين عام ​المدارس الكاثوليكية​ ​الأب ​بطرس عازار​ في حديث تلفزيوني أن "الاقساط المدرسية تتقسم على 3 أقسام، 65 في المئة منها رواتب، 35 في المئة لتطوير المدرسة"، مشيراً إلى أن "هناك نزوحا من التعليم الخاص إلى ​التعليم الرسمي​ لأن الاهل ليس بامكانهم دفع الاقساط بسبب الاوضاع الاقتصادية ولحكومة تلزم الاهل بهذه الحالة باختيار التعليم الرسمي الذي يشكل 30 في المئة فيما لاتعليم الخاص يشكل 70 في المئة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الاب عازار: هناك نزوح من التعليم الخاص إلى التعليم الرسمي بسبب الاوضاع الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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