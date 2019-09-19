اعتبرت المندوبة الأميركية خلال جلسة ل​مجلس الأمن​ للتصويت على مشروعي قرارين حول إدلب أن "وقف ​إطلاق النار​ "المزعوم" في إدلب يستغله النظام لإعادة ترتيب صفوفه"، مطالبة "الأمين العام بنشر تحقيق ​الأمم المتحدة​ حول إدلب للعلن".

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كانت هذه تفاصيل خبر مندوبة أميركا بمجلس الأمن: وقف إطلاق النار المزعوم بإدلب يستغله النظام لإعادة ترتيب صفوفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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