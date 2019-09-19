اقفال صيدلية في الخيام ل 48 ساعة لقيامها ببيع وحيازة ادوية مهربة ومزورة

اقفلت وزارة الصحة صيدلية في بلدة ​الخيام​ لفترة 48 ساعة كإجراء تأديبي وانذار، لقيامها ببيع وحيازة ادوية مهربة ومزورة. واكدت الوزارة الصحة انه في "حال تكرار هذه المخالفة ستتخذ اجراءات اخرى بحقها".

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