جبق عرض مع جمالي المشاريع الإستشفائية في طرابلس واستقبل سفيرة سويسرا ومديرة ال UNDP

التقى وزير الصحة ​جميل جبق​ في ​وزارة الصحة​، النائبة ​ديما جمالي​ التي أوضحت أن "البحث تناول المشاريع التي تنفذها وزارة الصحة في الشمال، ولا سيما في ​المستشفى الحكومي​ في طرابلس ومسألة رفع سقفها المالي".

واشارت جمالي الى انها "طرحت ضرورة منح تراخيص لإنشاء مستوصفات في المناطق الطرابلسية الداخلية الفقيرة والتي تحتاج إلى الكثير من الدعم، كما تناول البحث سبل إعادة تأهيل ​مستشفى عكار​ الحكومي".

والتقى جبق ايضا المديرة الجديدة لمكتب ​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ في لبنان UNDP سيلين مويرو Celine Moyroud، في زيارة أولية بروتوكولية لمناسبة بدء مهامها في لبنان.

كما التقى سفيرة سويسرا في لبنان مونيكا شموتز كيرغز Monika Schmutz kirgz التي أكدت إثر اللقاء "استمرار التعاون مع وزارة الصحة وتشجيع الشركات السويسرية على مواصلة الإستثمار بشكل كبير في برامج مشتركة في المجال الصحي في لبنان".