أعلن وزير ​الطاقة​ الروسي ​ألكسندر نوفاك​ "عزم ​روسيا​ عدم تغيير مستواها من إنتاج ​النفط​ المتفق عليه مع دول مجموعة "أوبك+" بعد الهجوم الذي استهدف منشآت شركة "​أرامكو​" ​السعودية​"، مؤكداً "تمسك روسيا بصفقة "أوبك+" بكاملها"، مضيفا أن الوضع في سوق النفط السعودية استقر، وأن موسكو لا ترى في هذه الظروف سببا لـ "التسرع في تغيير شروط الصفقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر نوفاك: لا قرار بشأن تغيير حصة إنتاج النفط في روسيا بعد هجمات "أرامكو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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