واشنطن تعلّق مساعدات لـ"كابول" بسبب تساهلها في مكافحة الفساد

اتهمت ​الولايات المتحدة​ ​الحكومة الأفغانية​ بالإخفاق والتساهل في ​مكافحة الفساد​، وأعلنت تعليق مساعدات مباشرة لأفغانستان تبلغ أكثر من 160 مليون دولاراً وذلك قبل أسبوع ونيف من الانتخابات الرئاسية في هذا البلد.

ولطالما انتقدت ​واشنطن​ الكسب غير المشروع في أفغانستان، لكنّ الموقف الأخير يأتي بعد اختلاف مع الرئيس الأفغاني أشرف غني حول المحادثات الأميركية مع ​حركة طالبان​.

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