الصحة السودانية: 124 حالة إصابة بالكوليرا جنوب شرقي البلاد‎

أعلنت ​وزارة الصحة​ السودانية أن "جملة الإصابات بمرض ​الكوليرا​ بلغت 124 إصابة، منها 101 بولاية ​النيل الأزرق​ و23 بولاية سنار جنوب شرقي البلاد"، مشيرةً إلى أن "ولاية النيل الأزرق سجلت 5 ​حالات​ إصابة جديدة بالكوليرا أمس الأربعاء ليصبح مجموع الاصابات 101 إصابة في حين لم تسجل حالة وفاة جديدة عدا الحالات الـ 6 السابقة وتم تسجيل حالة وفاة واحدة بولاية سنار، أمس الاول الثلاثاء، من جملة الإصابات البالغة 23 إصابة ".

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