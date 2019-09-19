البنتاغون: سنقدم لترمب خيارات للرد على هجوم أرامكو وهو من يقرر

أكدت ​وزارة الدفاع الاميركية​ "​البنتاغون​" أن "​أميركا​ تتعاون مع ​السعودية​ في التحقيق حول هجمات "​أرامكو​"، مشيرةً إلى "إننا سنقدم للرئيس الاميركي دونالد ترمب خيارات للرد على هجوم أرامكو وهو من يقرر"، معتبرةً ان "الهجمات على منشآت أرامكو كانت منسقة بشكل كبير".

وشددت على ان "​إيران​ مسؤولة بشكل أو بآخر عن الهجمات على منشآت أرامكو وكل المؤشرات تدل على ذلك"، مؤكدةً "إننا "ندعم تحقيقات السعودية حول هجمات أرامكو ولن نستبق النتائج"، معتبرةً أن "الهجمات على منشآت أرامكو قضية وكان على مدنيين ومنشآت مدنيةوننتظر نتائج تحقيقات السعودية".

وأشارت إلى "إننانريد أن تعود إيران إلى النظام العالمي ووقف أعمالها الشريرة"،لافتة إلى أن "السعودية كان لها فاعلية كبيرة في التعامل مع صواريخ الحوثيين في الجنوب".