فيتو روسي وصيني في مجلس الأمن على مشروع قرار لوقف النار في إدلب

استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في ​مجلس الأمن​ الدولي لمنع تمرير مشروع قرار حول الوضع بمحافظة إدلب السورية، تقدمت به بلجيكا وألمانيا والكويت. وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا قد أكد خلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروعي قرارين حول إدلب أنه "لا يمكن أن نستند إلى الأكاذيب لاتخاذ قرارات في مجلس الأمن ومن غير المقبول أن نتلاعب بأمن المدنيين"، لافتا الى "اننا أنذرنا مقدمي المشروع أنه سيواجه الفشل وأصروا على تقديمه".

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