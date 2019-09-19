دعا مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية العميد حسين دهقان دول منطقة الخليج إلى "العودة إلى رشدها"، متعهدة بـ"أن أي عدوان ضد الجمهورية الإسلامية سيواجه ردا مدمرا"، مشيراً إلى ان "العدو على علم تام بدرجة جاهزية القوات المسلحة الإيرانية، ويعرف جيدا أنه سيندم في حال شنه أي عدوان".
ولفت إلى أن "السعودية تنفق مليارات الدولارات لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة في محاولة لضمان أمن المملكة، لكن هذا السلاح الغالي لم يتمكن من التصدي للصواريخ اليمنية"، مشدداً على أن "المسؤولية عن تأمين الخليج ومضيق هرمز تتحملها إيران"، معتبرا أن "انعدام الأمن في المنطقة ناجم عن تدخلات الولايات المتحدة ووجودها العسكري هناك".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني دعا دول الخليج للعودة لرشدها: أي عدوان علينا سيواجه ردا مدمرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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