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مسؤول ايراني دعا دول الخليج للعودة لرشدها: أي عدوان علينا سيواجه ردا مدمرا

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دعا مستشار المرشد الأعلى للثورة ال​إيران​ية العميد ​حسين دهقان​ دول منطقة ​الخليج​ إلى "العودة إلى رشدها"، متعهدة بـ"أن أي عدوان ضد ​الجمهورية​ الإسلامية سيواجه ردا مدمرا"، مشيراً إلى ان "العدو على علم تام بدرجة جاهزية ​القوات المسلحة​ الإيرانية، ويعرف جيدا أنه سيندم في حال شنه أي عدوان".

ولفت إلى أن "​​ تنفق مليارات الدولارات لشراء الأسلحة من ​الولايات المتحدة​ في محاولة لضمان أمن المملكة، لكن هذا ​السلاح​ الغالي لم يتمكن من التصدي للصواريخ اليمنية"، مشدداً على أن "المسؤولية عن تأمين الخليج و​مضيق هرمز​ تتحملها إيران"، معتبرا أن "انعدام ​الأمن​ في المنطقة ناجم عن تدخلات الولايات المتحدة ووجودها العسكري هناك".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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