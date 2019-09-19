مسؤول ايراني دعا دول الخليج للعودة لرشدها: أي عدوان علينا سيواجه ردا مدمرا

دعا مستشار المرشد الأعلى للثورة ال​إيران​ية العميد ​حسين دهقان​ دول منطقة ​الخليج​ إلى "العودة إلى رشدها"، متعهدة بـ"أن أي عدوان ضد ​الجمهورية​ الإسلامية سيواجه ردا مدمرا"، مشيراً إلى ان "العدو على علم تام بدرجة جاهزية ​القوات المسلحة​ الإيرانية، ويعرف جيدا أنه سيندم في حال شنه أي عدوان".

ولفت إلى أن "​السعودية​ تنفق مليارات الدولارات لشراء الأسلحة من ​الولايات المتحدة​ في محاولة لضمان أمن المملكة، لكن هذا ​السلاح​ الغالي لم يتمكن من التصدي للصواريخ اليمنية"، مشدداً على أن "المسؤولية عن تأمين الخليج و​مضيق هرمز​ تتحملها إيران"، معتبرا أن "انعدام ​الأمن​ في المنطقة ناجم عن تدخلات الولايات المتحدة ووجودها العسكري هناك".