سلطات العراق نفت طلب السعودية 20 مليون برميل من النفط عقب هجوم "أرامكو"

علقت السلطات العراقية على تقرير صحفي أفاد بأن السعودية طلبت منها تزويدها بـ 20 مليون برميل من النفط الخام، عقب الهجوم الأخير على شركة "أرامكو"، نافيةً طلب السعودية من العراق تزويدها بالنفط الخام"، مشددة على "عدم وجود أي اتفاق رسمي أو طلب من الجانب السعودي بهذا الشأن".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت "وول ستريت جورنال" بأن "أرامكو" عقب الهجوم الذي استهدف، السبت الماضي، منشأتين تابعتين لها اضطرت إلى دعم صادراتها النفطية على حساب النفط المخصص لتلبية الاحتياجات الداخلية للمملكة.
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