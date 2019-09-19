سلطات العراق نفت طلب السعودية 20 مليون برميل من النفط عقب هجوم "أرامكو"

علقت السلطات ​العراق​ية على ​تقرير​ صحفي أفاد بأن ​السعودية​ طلبت منها تزويدها بـ 20 مليون برميل من ​النفط​ الخام، عقب الهجوم الأخير على شركة "​أرامكو​"، نافيةً طلب السعودية من العراق تزويدها بالنفط الخام"، مشددة على "عدم وجود أي اتفاق رسمي أو طلب من الجانب السعودي بهذا الشأن".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت "​وول ستريت جورنال​" بأن "أرامكو" عقب الهجوم الذي استهدف، السبت الماضي، منشأتين تابعتين لها اضطرت إلى دعم صادراتها النفطية على حساب النفط المخصص لتلبية الاحتياجات الداخلية للمملكة.