شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى ينفى مزاعم "الكرامه"..ويؤكد:الأحزاب تحظى بأفضل مناخ سياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان حزب الحرية المصرى، البيان الصادر عن حزب تيار الكرامة، ومابدر منه من تصريحات حول المناخ السياسى فى مصر وزعمه بأنه لا يتيح العمل فى إطار من التعددية يحافظ على وحدة المصريين بتنوعهم.

وأكد أحمد مهنى، الامين العام للحزب، أن من هذه البيانات تخدم الاجندات الخارجية، وتعطي فرصة كبيرة لمن يريدون هدم الدولة المصرية من العملاء والخونة، مشيرًا إلى أن الوطن يحتاج إلى الاصطفاف والتكاتف من أجل الاستقرار والتنمية واستكمال مسيرة البناء والعمل.

كما تابع الامين العام للحزب، أن مصر تمر فى هذه الفترة بأحسن حالات الممارسة السياسية الحزبية، وأن الأحزاب تحظى بقدر كبير من الديموقراطية والشفافية فى الحوار، وفى مشاركة الدولة للجميع بكل شفافية بداية من المواطن البسيط إلى القيادات الحزبية والشبابية، مشيرا إلى أن الأحزاب تطالب بالمزيد من الدعم والفرص لاستكمال خططها إلا أننا نسير فى خطى ديمقراطية سريعة.

وناشد مهنى، جميع القيادات السياسية والحزبية أن يحرصون جيدا على مواقفهم تجاه بلدهم خلال هذه المرحلة الحرجة والمحفوفة بالمخاطر، قائلا: "حتى نستطيع الخروج من نفق المؤامرات والإرهاب إلى التنمية والازدهار"، مؤكدًا أن مصر ستزهر وتُبنى بأبنائها.