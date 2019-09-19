"الإخبارية" السورية: سماع دوي انفجارات في ريف دمشق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة الخليج 365:

أفادت فضائية "الإخبارية" السورية، بورود أنباء عن تدمير طائرة مسيرة فوق منطقة عقربا بريف دمشق.

وكانت الفضائية السورية الرسمية، أعلنت أنه سمع دوي انفجارات في منطقة جنوب شرق جرمانا بريف دمشق.

ولم ترد أنباء بعد عن مصدر الانفجارات، أو وقوع ضحايا من عدمه.

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