فشل مشروع قرار روسي صيني بشأن إدلب بعد حصوله على صوتين فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
فشل مشروع القرار الروسي الصيني بشأن مدينة إدلب السورية، في مجلس الأمن، بعد حصوله على صوتين فقط، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
وقدمت روسيا والصين مشروع القرار ردا على مشروع قرار أعدته الكويت وبلجيكا وألمانيا. واستخدمت روسيا والصين في وقت سابق يوم الخميس حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي يطالب بهدنة في شمال شرق سوريا لأنه لم يشمل الاستثناء.
وصوتت روسيا والصين فقط لصالح مشروع قرارهما. وصوت تسعة أعضاء ضد المشروع بينما امتنعت جنوب أفريقيا وإندونيسيا وغينيا الاستوائية عن التصويت. ويحتاج إقرار أي مشروع إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام روسيا أو الصين أو فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة حق النقض.
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