التصريح بدفن عروسين عثرا عليهما جثتين في "الصباحية" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

صرحت النيابة العامة بمركز جهينة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، اليوم الخميس، بدفن جثتي عروسين عثرا عليهما جثتين هامدتين داخل غرفة نومهما بقرية فرازة الغربية دائرة المركز.

وأكدت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة جهينة برئاسة الرائد محمد جاد الله، عدم وجود شبهة جنائية، وأن سبب الوفاة تسمم غذائي، نتيجة تناولهما لحوم وأطعمة فاسدة، وأن ما كشف الواقعة هو تأخر الزوجين في النزول صباحية زفافهما وعدم استجابتهما للطرق على باب الشقة.

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كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من العميد محمد فريد، مأمور مركز جهينة، بالعثور على كل من "خالد.ك" 24 سنة، عامل، وزوجته "شريهان.ع" 20 سنة، جثتين هامدتين داخل غرفة نومهما.

انتقل إلى مكان البلاغ العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، ورئيس مباحث المركز، والنقيب موسى القاضي، معاون أول مباحث مركز جهينة، وتبين من المعاينة سلامة أبواب ونوافذ الشقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.