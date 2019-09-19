محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: استقبل محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير جلين مايلز، سفير أستراليا بالقاهرة، اليوم الخميس، بمقر المجلس. واستعرض رئيس المجلس خلال اللقاء الدور الذى يقوم به المجلس علي المستوي المحلي والأقليمي والدولي كمؤسسة وطنية تعمل علي نشر وتعزيز ثقافة حقوق من خلال التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع جميع الجهات المعنية بحقوق الإنسان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "قومي حقوق الإنسان" يستقبل سفير أستراليا بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.