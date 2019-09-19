السعودية تُدين هجوم مدينة جلال آباد بأفغانستان

أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي وقع في مدينة جلال آبادبأفغانستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المصدر قدمالعزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.
وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب أفغانستان، ورفضها القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
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