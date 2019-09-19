السعودية تُدين هجوم مدينة جلال آباد بأفغانستان

أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي وقع في مدينة جلال آباد بأفغانستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. بأفغانستان، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المصدر قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.

وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب أفغانستان، ورفضها القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف. العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب أفغانستان، ورفضها القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

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