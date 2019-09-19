العراق تبحث مع الجامعة العربية تعزيز العمل العربيِّ المُشترَك

بحث وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم مع أمين عامّ جامعة الدول العربيّة الدكتور أحمد أبو الغيط جُهُود الجامعة العربيّة في تعزيز العمل العربيِّ المُشترَك، وترسيخ مبدأ التضامُن إزاء التحدّيات، والمُشكلات التي تتعرّض لها بعض البلدان العربيّة، وأعرب الوزير الحكيم عن ترحيب العراق بأيّ جُهُود تبذلها الجامعة العربيّة في إطار حلحلة الأزمات، والحفاظ على استقرار المنطقة، وتحقيق مصالح، وتطلعات شُعُوبنا العربيّة.

جاء ذلك في اتصال هاتفيّ تلقاه وزير الخارجيّة من أمين عامّ جامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط.

ودعا الوزير الحكيم إلى ضرورة تكثيف العمل المُشترك لمكافحة الإرهاب الذي يُمثل المُهدّد الرئيس لمصالح دول المنطقة. والمُشكلات التي تتعرّض لها بعض البلدان العربيّة، وأعرب الوزير الحكيم عن ترحيب العراق بأيّ جُهُود تبذلها الجامعة العربيّة في إطار حلحلة الأزمات، والحفاظ على استقرار المنطقة، وتحقيق مصالح، وتطلعات شُعُوبنا العربيّة.جاء ذلك في اتصال هاتفيّ تلقاه وزير الخارجيّة من أمين عامّ جامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط.ودعا الوزير الحكيم إلى ضرورة تكثيف العمل المُشترك لمكافحة الإرهاب الذي يُمثل المُهدّد الرئيس لمصالح دول المنطقة.

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