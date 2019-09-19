الأمم المتحدة: تراجع أعداد وفيات النساء والأطفال نتيجة تحسن الرعاية الصحية

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس تراجع واضح في أعداد الوفيات بين النساء والأطفال حديثي الولادة في العالم، بفضل ما طرأ من تحسن على الرعاية الصحية، لكنها أشارت إلى وفاة رضيع أو سيدة حامل كل 11 ثانية حاليًا.

وذكرت منظمتا الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والصحة العالمية ـ في تقرير مشترك - أن وفيات الأطفال انخفضت بنحو النصف منذ عام 2000، وأن وفيات النساء المتصلة بالحمل والولادة تراجعت أكثر من الثلث، لأسباب تعود في معظمها للتحسن الذي طرأ على إمكانية الحصول على خدمات صحية جيدة بأسعار معقولة.



وفي الوقت نفسه، أظهرت أحدث البيانات أن 6.2 مليون طفل توفوا في أنحاء العالم عام 2018 قبل بلوغهم سن 15 عامًا، كما بينت وفاة أكثر من 290 ألف امرأة نتيجة مضاعفات مرتبطة بالحمل والولادة في عام 2017، وكان 5.3 مليون طفل من المتوفين دون الخمس سنوات، وتوفي غالبيتهم في الشهر الأول من حياتهم.

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وكشفت البيانات فوارق كبيرة بين المناطق المختلفة، حيث إن النساء والأطفال في دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عُرضة أكثر بكثير لاحتمال الوفاة مبكرا

مقارنة بأمثالهم في مناطق أخرى من العالم.



وأظهر التقرير أن معدل وفيات النساء أثناء الحمل والولادة أعلى بنحو 50 مرة في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عنه في الدول الغنية، وأن احتمالات وفاة أطفالهن في الشهر الأول عقب الولادة تزيد عشر مرات عن نظرائهم في الدول الغنية.



وأشار التقرير إلى تراجع بنسبة 56 في المئة في وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا منذ عام 1990، حيث توفي 6.2 مليون طفل في عام 2018 مقارنة مع 14.2 مليون طفل سنويًا قبل ذلك، وحققت دول شرق وجنوب شرق آسيا أفضل معدل تقدم في هذا المجال، حيث تراجع معدل وفيات الأطفال أقل من خمس سنوات بنسبة 80 %.