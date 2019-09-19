التحالف العربي يعلن تدمير زورق مفخخ أطلقه الحوثيون من الحديدة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيات الحوثي من الحديدة. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، إن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت محاولة للميليشيات الحوثية بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة. منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت محاولة للميليشيات الحوثية بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسير عن بعد، قامت الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاقه من محافظة الحديدة.

وبين المتحدث أنه تم تدمير الزورق المفخخ، الذي يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وتهديدا للملاحة البحرية والتجارة العالمية، مشيرا إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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