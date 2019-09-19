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تونس تعتقل 14 شخصًا حاولوا السفر لإيطاليا

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تمكنت دوريات مشتركة تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بولاية المهدية التونسية من ضبط 14 شخصًا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية

باتجاه إيطاليا.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية - في بيان اليوم الخميس - أن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 16 و47 عامًا، واعترفوا

بأنهم وفدوا إلى المنطقة بغرض المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية .
وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة اعتقالهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم .
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