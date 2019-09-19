تونس تعتقل 14 شخصًا حاولوا السفر لإيطاليا

تمكنت دوريات مشتركة تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بولاية المهدية التونسية من ضبط 14 شخصًا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية

باتجاه إيطاليا.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية - في بيان اليوم الخميس - أن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 16 و47 عامًا، واعترفوا

بأنهم وفدوا إلى المنطقة بغرض المشاركة في عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية .وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة اعتقالهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم .