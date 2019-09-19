تراجع معدل التضخم السنوي بكندا في شهر أغسطس الماضي

تراجع معدل التضخم السنوي في كندا في شهر أغسطس الماضي ليسجل 1.9%، بانخفاض بلغ 0.1 نقطة مئوية عن مستواه في شهر يوليو الذي سبقه، وفق وكالة الإحصاء الكندية.
وأوضحت الوكالة - في بيان اليوم الخميس - أن هذاالتراجع المحدود في مؤشر أسعار الاستهلاك مدفوعا بصورة رئيسية بتراجع أسعار وقود السيارات بنسبة 10.2% في فترة الـ12 شهرا المنتهية الشهر الماضي، بعد تراجعها بنسبة 6.9% في الفترة نفسها المنتهية في الشهر السابق.
من ناحية أُخرى ارتفعت أسعار النقل الجوي خلال فترة الـ12 شهرا المنتهية الشهر الماضي بنسبة 10.3% وأسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.8%.
أما معدل المؤشرات الثلاثة لاحتساب معدل التضخم الأساسي في كندا فبلغ 2.03% الشهر الماضي، أي أنه يقع ضمن النطاق المستهدف من قِبل بنك كندا المركزي.
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