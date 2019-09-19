كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الأمن يفشل في التصويت على مشروع قرار لوقف النار بإدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، في التصويت على مشروع قرار لوقف النار في إدلب.

وفشل مشروع القرار الروسي الصيني بشأن إدلب في مجلس الأمن بعد حصوله على صوتين فقط.

ويذكر أن صوتت روسيا والصين، ضد مشروع قرار بشأن هدنة في شمال غربي سوريا في مجلس الأمن كانت صاغته كل من الكويت وبلجيكا وألمانيا.