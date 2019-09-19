كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو: لم يتم تنفيذ أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ، فاسيلي نيبينزيا، أنه لم يتم تنفيذ أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في إدلب ولا تنفذ الآن.

وقال نيبنزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس: "لم يتم تنفيذ أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في إدلب ولا تنفذ الآن".

وقدمت بلجيكا وألمانيا والكويت إلى مجلس الأمن، في وقت سابق، مشروع قرار بشأن إدلب، يدعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار في 21 سبتمبر ظهراَ بالتوقيت السوري (بالتزامن مع توقيت موسكو). ويدعو القرار أيضا إلى احترام القانون الإنساني الدولي وتوفير إمكانية وصول المساعدات الإنسانية.

Advertisements

ومن جانبهما قدمت روسيا والصين نسختهما من القرار. وتدعو الوثيقة إلى وقف إطلاق النار في إدلب اعتباراً من منتصف ليلة 20 سبتمبر.

وجاء في مشروع القرار الروسي الصيني أن "وقف الأعمال القتالية لا ينطبق على العمليات العسكرية ضد الأفراد والجماعات والشركات والمنظمات المرتبطة بالجماعات الإرهابية كما حددها مجلس الأمن".

وصوتت روسيا والصين اليوم الخميس ضد مشروع قرار بشأن هدنة في شمال غربي سوريا في مجلس الأمن كانت صاغته كل من الكويت وبلجيكا وألمانيا.

وفي جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بشأن وقف إطلاق نار في شمال غربي سوريا كانت قد صاغته كل الكويت وألمانيا وبلجيكا.

