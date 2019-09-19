كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: حل القضية الإيرانية لا يتم عبر الطرق السلمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال ترامب، خلال تصريحاته لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، إنه من الممكن أن ترى إيران ضربة قوية جدا، فنحن أقوى دولة عسكريا في العالم مع تفوق كبير على الآخرين.

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حل القضية الإيرانية قد لا يتم عبر الطرق السلمية.

وتابع: "وهذا حدث بعد أن جئت أنا، وكانت قواتنا مستنفدة من قبل، لكن اليوم نحن أقوياء جدا ولدينا طائرات وصواريخ ومعدات جديدة".

وأضاف: "هناك سيناريوهات كثيرة قد تحصل، إذا تحقق الحل السلمي مع إيران فهذا جيد، لكن من الممكن أن ذلك قد لا يحدث".

واستطرد، قائلا: "نحن أقوياء جدا اليوم، ولدينا طائرات وصواريخ ومعدات حديثة، ولم نمتلك أبدا مثل هذه القوة العسكرية من قبل، ولم تكن حتى قريبة من ذلك".

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هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده مستمرة في الوقوف ضد إيران كي لا تتمكن من امتلاك أسلحة نووية.

وأضاف في تصريحات خلال زيارته إلى الإمارات، الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات إضافية على إيران، وأنه "لا يزال أمامنا الكثير لردع الخطر الإيراني".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الخطر الإيراني يهدد العالم، معربا عن أمله في التوصل معها إلى حل دبلوماسي.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، قادما من السعودية.

وأجرى بومبيو خلال زيارته إلى جدة، الأربعاء، مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، حول التوتر مع إيران عقب هجمات استهدفت معملين لشركة أرامكو.

وقال بومبيو إن بلاده تدين الهجمات التخريبية التي تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية في بقيق وخريص، والتي تتحمل إيران مسؤوليتها، مبديا تقديره لحكمة القيادة السعودية وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.