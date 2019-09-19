كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف: تدمير زورق مفخخ أطلقته ميليشيا الحوثي من الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبين العقيد المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وتهديداً لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية .
وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
كانت جماعة الحوثي في اليمن، اعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، إنها أطلقت صاروخا باليستيا من طراز بدر 1 على مطار نجران السعودي، استهدف مرابض طائرات مسيرة، مضيفة أن الصاروخ اصاب الهدف بدقة عالية، وتسببه في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
وتعلن السعودية بشكل متكرر اعتراض صواريخ باليستية وإسقاط طائرات حوثية مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه المملكة.
ويساند التحالف العربي بقيادة السعودية الجيش اليمني في قتاله ضد الحوثيين.