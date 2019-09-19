بعثة المنتخب تصل الجزائر لمواجهة “الخضر” – صور

وصلت بعثة المنتخب الوطني المحلي، اليوم الخميس،إلى الجزائر، من أجل خوض مباراة ذهاب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، ضد المحلي الجزائري، السبت القادم.

وحرمت الإصابة كل من محمود بنحليب لاعب الرجاء الرياضي، وأيوب الكعبي مهاجم الوداد، من مرافقة العناصر الوطنية إلى الجزائر.

وتحتضن أرضية ملعب مصطفى تشاكر، بمدينة البليدة الجزائرية، هذه المباراة، التي كان مقررا خوضها في وقت سابق، غدا الجمعة، قبل أن يقوم الاتحاد الجزائري للعبة، بتغيير موعدها إلى يوم السبت.

وخاض المنتخب المحلي، بمدربه الجديد الحسين عموتة، استعدادا لمواجهة الجزائر، مواجهتين وديتين الشهر الجاري، أمام كل من النيجر وبوركينافاسو.

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وتغلبت العناصر الوطنية في المباراة الأولى، بملحق الملعب الكبير لمراكش، على النيجر بهدفين دون رد، قبل أن تفوز على المنتخب البوركينابي في اللقاء الثاني، بهدف دون مقابل، وذلك على أرضية ملعب مراكش الكبير.

يذكر أن المنتخب المحلي، يحمل لقب النسخة الماضية من كأس إفريقيا للاعبين المحليين، التي جرت أطوارها بالملاعب الوطنية، بعدما تجاوز في المباراة النهائية منتخب نيجيريا.