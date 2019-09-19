المكفوفون يدعون إلى مسيرة احتجاجية حاشدة من أجل “الكرامة”

أعلنت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، حاملي الشهادات، عن مسيرة احتجاجية في العاصمة الرباط، المزمع تنظيمها، يوم 12 أكتوبر المقبل، من أجل “الحصول على عمل يضمن لهم العيش بكرامة”، بحسب تعبيرهم.

المسيرة الاحتجاجية، التي أعلنتها التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، تحمل شعار “جميعا من أجل إنصاف المعاق”.

وفي هذا السياق، قال حسن إدلال، الكاتب الوطني للتنسيقية المذكورة، في حديثه مع “اليوم24″، إن “المسيرة تهدف إلى التعريف بأوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى لفت الانتباه إلى غياب اهتمام الحكومات المغربية المتعاقبة على هذا الملف، وعدم الاعتراف بهوية هذه الفئة، المواطنة، والمتمثل في رفض الحكومات المتعاقبة، على الإفراج عن بطاقة الشخص المعاق، وصون كرامته بمنحة شهرية طبقا لما جاء به الدستور 2011، من حماية اجتماعية لهذه الفئة، التي تؤكد على مجانية الصحة والنقل والتعليم، بتفعيل التربية الدامجة وتعميمها عن كل الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وأضاف المتحدث ذاته: “نطالب باستصدار جميع الفصول التنظيمية لقانون الإطار 13.97، ليصبح ساري المفعول، وتمكين الشخص في وضعية إعاقة من كامل حقوقه المشروعة، التي تضمنتها الاتفاقية الدولية، والبرتوكول المرفق بها، وكان المغرب من أوائل البلدان المصادق عليها”.

إلى ذلك، دعت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، حاملي الشهادات، “الهيآت السياسية، والحقوقية، والمنظمات النقابية، وجمعيات المجتمع المدني، المهتمة بالإعاقة، إلى المشاركة في المسيرة، المزمع تنظيمها يوم 12 أكتوبر المقبل”.