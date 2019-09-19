رسميا..نهضة بركان يتعاقد مع مدرب جديد – صورة

تعاقد فريف نهضة بركان، بشكل رسمي، مع المدرب طارق السكتيوي، من أجل الاشراف على الفريق، هذا الموسم، وقيادته في المنافسات المحلية، البطولة الاحترافية، وكأس الاتحاد الإفريقي، التي يخوضها كوصيف البطل.

وقدم النادي البركاني، اليوم الخميس، السكيتيوي كمشرف جديد على المجموعة البرتقالية، خلفا للمدرب المقال منير الجعواني.

السكيتيوي، الذي حمل قميص عدد من الأندية الأوروبية كلاعب، وخاض مجموعة من المباريات مع المنتخب المغربي، درب المغرب الفاسي، وتوج معه بلقب كأس العرش، كما أشرف الموسم الماضي على المغرب التطواني.

وسيكون الهدف الأول للسكيتيوي مع بركان، التألق في البطولة والمنافسة على لقبها، بعد الخروج من كأس العرش، بالإضافة إلى البصم على مشاركة إيجابية في كأس الكونفدرالية الإفريقية.